Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi de la intencionalitat en l'incendi del Bages

Membres del cos han trobat dos punts d'origen molt propers en un lloc amagat

Actualitzada 19/07/2022 a les 19:00

El cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central no ha dubtat a indicar que l'origen del foc ha tingut «mala baba», tant pel fet de la intencionalitat com perquè estava situat en un punt, al costat de la riera, on de seguida començava un pendent que va permetre la propagació explosiva de les flames. L'incendi va començar en una zona «amagada» a 3,5 quilòmetres del Pont de Vilomara, en una zona «dolenta». El fort pendent va constituir una espècie de xemeneia orogràfica que va facilitar la ràpida expansió del foc. «Avui en dia, amb els GPS, qualsevol persona pot arribar a qualsevol indret. Si no, tendiríem a pensar que es tracta d'algú amb un gran coneixement de la zona», ha indicat Torralba a l'entorn del punt on se situa l'origen del foc. Alhora, el cos considera que un altre foc que va tenir lloc el 12 de juliol a Sant Vicenç de Castellet va ser també intencionat. En tot cas, Torralba ha afirmat que es tracta de patrons molt diferents, fet que resta força a la possibilitat -tot i això no descartada- que els hagi causat la mateixa persona. Un tercer incendi, el que hi va haver ahir a la tarda a Manresa, a prop d'un abocador, es considera fortuït. En concret, el comandament dels Agents Rurals ha explicat que un ocell es va electrocutar amb un fil elèctric i va caure encès a terra, punt d'origen de les flames.

Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi de la intencionalitat en l'origen del foc al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages) que crema des de diumenge i que ha afectat 1.750 hectàrees i una cinquantena de cases, una vintena de les quals calcinades totalment. Jaume Torralba, cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, ha explicat aquest dimarts que l'incendi, ja estabilitzat, va tenir l'origen en dos punts propers al costat d'una riera en un lloc molt amagat. No ha estat fins a aquest migdia que s'han detectat els punts i els agents tenen força clar que «malauradament» la causa ha estat provocada per algú amb intenció de calar foc. L'incendi està sota judici, per la qual cosa Torralba no ha volgut oferir més detalls sobre la investigació.