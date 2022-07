Tres anys de per agredir una metgessa: «Et mataré si no em fas la recepta»

Els fets van passar a Palma i la condemnada no pot apropar-se al centre de salut ni la víctima els pròxims 4 anys

Actualitzada 14/07/2022 a les 20:43

Una dona de 57 anys ha estat condemnada a Palma a 3 anys i 3 mesos de presó per amenaçar i lesionar a la seva metgessa de capçalera per no receptar-li un tranquil·litzant, i a qui li va cridar: «Faci'm una caixa filla de puta, et mataré si no em fas la recepta».La sentència del Jutjat penal Número 5 del 30 de juny, a la qual ha tingut accés Efe, condemna a aquesta dona pels delictes d'atemptat, lesions i coaccions, i fixa el pagament a la víctima d'una indemnització de 5.300 euros per les lesions i seqüeles sofertes i el mal moral causat.La jutgessa considera provat que en la tarda del 21 de setembre de 2021, la pacient va ser a la consulta de la seva metgessa de família en un centre de salut de Palma i li va demanar que li receptés Lorazepam, un relaxant.La doctora es va negar perquè ja li havia prescrit dues receptes en dies anteriors, per la qual cosa la dona es va aixecar de la seva cadira i li va cridar frases com «faci'm una caixa filla de puta», «t'esberlaré, t'esperaré a la porta del centre» o «vull 5 caixes».La sentència considera provat que la pacient va agafar a la metgessa pels braços i li va posar un bolígraf en el coll. Davant tal amenaça, li va prescriure les receptes.Seguidament, la dona va marxar del centre de salut, va recollir el Lorazepam en una farmàcia i poc després la Policia Nacional la va arrestar. Durant el judici va exposar que feia 24 anys que prenia aquesta medicació i que necessitava que la hi receptessin.La metgessa va patir diverses ferides i va haver d'estar de baixa per ansietat a causa d'aquest episodi de violència en el seu treball.A més de les penes imposades, la sentència prohibeix durant 4 anys que la condemnada s'acosti a menys de 150 metres del centre de salut i a la metgessa, ni que es comuniqui amb ella per qualsevol mitjà.