Detenen un anestesista per violar una dona embarassada al Brasil

Els fets aquest dilluns en un hospital de Rio de Janeiro quan se li estaven fent una cesària a la víctima

Actualitzada 14/07/2022 a les 08:35

Un anestesista ha estat arrestat per la policia aquest dilluns a Rio de Janeiro després de ser flagrad abusant sexualment d'una pacient embarassada mentre un equip de metges li practicava una cesària.L'arrest es va donar després que les autoritats veiessin un vídeo filmat per membres de l'equip mèdic que mostra al gal·lè baixant-se la cremallera i introduint el seu membre dins de la boca de la pacient, a qui minuts abans hi havia dopat per a la intervenció.Un grup d'infermeres va decidir fer les imatges després de sospitar del metge, ja que estava utilitzant més anestèsia del normal en les pacients.Segons els testimonis donats a les autoritats, l'anestesista també insistia que el teló que separa la part superior del cos mentre es realitza la cesària, quedés cada cop més alt, de manera que quedés completament amagat el rostre de la pacient.Els fets van passar dilluns a la matinada a l'Hospital de la Dona Heloneida Studart, localitzat al municipi de Sao Joao de Mertiti, a la zona metropolitana de Rio.El cas va ser denunciat davant la policia per la secretària de salut de l'estat de Rio i per l'hospital després de ser advertits per l'equip mèdic de la unitat dels abusos del gal·lè.Identificat com a Giovanni Quintella Bezerra, el metge té una especialització en anestesiologia i va treballar durant sis mesos a diversos hospitals de Rio, segons va explicar la Secretaria de Salut.A més, l'entitat ha informat que s'avancen les investigacions pertinents a l'interior de l'hospital per prendre mesures administratives.