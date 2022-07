Un menor mor després sortit projectat d'un circuit de motocròs i xocar amb un totterreny a una carretera

L'accident s'ha produït a la C-66 a Forallac i amb aquesta víctima, 86 persones han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya

Actualitzada 12/07/2022 a les 17:44

Un motorista ha mort aquest dimarts al matí en un accident a la C-66 a Forallac (Baix Empordà). Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 09.51 hores. Per causes que s'estan investigant, el motorista, que estava en un circuit privat de motocròs, ha sortit projectes del recinte i ha caigut a la carretera, on ha col·lidit amb un totterreny que circulava per la carretera. Com a conseqüència del xoc, el motorista, menor d'edat i veí de Barcelona, ha perdut la vida.