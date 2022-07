Investiguen la mort d'un francès que estava de comiat de solter a Eivissa

La víctima va començar a trobar-se malament i, de sobte, va patir un atac epilèptic

Actualitzada 11/07/2022 a les 10:35

La Guàrdia Civil investiga la mort d'un turista francès, de 44 anys, que estava de comiat de solter a Eivissa.La víctima va morir dissabte a la tarda en un habitatge, han informat dilluns fonts de l'Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC) de la Guàrdia Civil de les Balears.Segons aquestes fonts, i tal com ha avançat aquest dilluns El Periódico d'Eivissa i Formentera, l'home celebrava un comiat de solter amb uns amics, que van declarar als agents de la Guàrdia Civil que els van prendre declaració que la nit anterior havien consumit drogues.La víctima va començar a trobar-se malament i, de sobte, va patir un atac epilèptic, segons la versió dels amics.El turista va morir malgrat l'auxili dels professionals sanitaris desplaçats a la vivenda, després de 45 minuts de maniobres de reanimació cardiopulmonar.La investigació està pendent dels resultats de l'autòpsia per determinar les causes exactes de la mort.