Navarra: Investiguen a tres joves per disparar i matar a un gat

El Codi Penal castiga el maltracte animal amb penes de sis a divuit mesos de presó

Actualitzada 07/07/2022 a les 20:47

La Policia Foral investiga a tres joves per un delicte de maltractament animal ocorregut en una localitat de la Zona Media de Navarra, després de presumptament matar a un gat amb una carabina d'aire comprimit.La recerca dels fets es va iniciar després de la denúncia realitzada per un ciutadà sobre la mort d'un gat, produïda a conseqüència dels trets realitzats amb una carabina d'aire comprimit. La necropsia practicada a l'animal va permetre localitzar un perdigó en el crani i va confirmar la causa de la mort.Segons ha explicat la Policia foral en una nota, el Codi Penal castiga amb la pena de sis a divuit mesos de presó i inhabilitació especial de dues a quatre anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals al qual causi la mort d'un animal domèstic.Les diligències s'han remès al Jutjat de Guàrdia de Tafalla i a la Fiscalia de Menors.