Cádiz: Detenen a una dona per atropellar a la seva exparella amb una furgoneta

La presumpta autora dels fets va anar a comissaria i va relatar que «no havia sigut conscient d'haver-lo atropellat»

Actualitzada 07/07/2022 a les 20:31

Agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Jerez de la Frontera (Cadis) han detingut a una dona, de 51 anys, com a presumpta autora de delictes de violència domèstica i lesions greus després d'atropellar a la seva exparella amb la furgoneta que conduïa el passat 4 de juliol.L'exparella, un home, està ingressada en la Unitat de l'Hospital Universitari del SAS a Jerez a causa de les lesions que pateix.En un comunicat, la Policia ha detallat que els fets van ocórrer el passat 4 de juliol sobre les 2.30 hores quan el 092 va rebre l'avís d'un possible accident de trànsit en la rotonda 4 de l'avinguda de Joan Carles I, en la ronda aquest de la ciutat.En el lloc, els agents van trobar a un home amb signes evidents de patir lesions, i que anava acompanyat d'una dona, el seu actual parella, que tractava atendre'l de les seves ferides.L'afectat va relatar als agents que acabava de ser atropellat per la seva exparella i mare dels seus fills, i va ser traslladat a l'Hospital de Jerez, on va ser avaluat i ingressat en la Unitat de Vigilància intensiva UCI a causa de la gravetat de les seves lesions.L'autora de l'atropellament es va personar més tard en comissaria i va contar que havia tingut una discussió amb l'afectat i no havia estat conscient que l'havia atropellat en abandonar el lloc dels fets.Els agents van detenir a la dona sobre la base dels indicis observats com a presumpta autora dels delictes de violència domèstica i delicte de lesions, i van intervenir el vehicle com a possible objecte del delicte per a la seva anàlisi posterior.La Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional a Jerez s'ha fet càrrec del cas, recaptant informacions, indicis i proves sobre l'ocorregut, que van ser plasmades en l'atestat policial que va ser remès juntament amb la detinguda i llocs a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia.