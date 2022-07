Un hacker afirma haver aconseguit informació policial de 1.000 milions de xinesos

Ho ha anunciat en un fòrum especialitzat i s'ofereix a vendre'ls per 200.000 dòlars

Actualitzada 06/07/2022 a les 08:16

Un hacker anomenat ChinaDan va afirmar haver obtingut informació personal de 1.000 milions de ciutadans xinesos després d'una suposada filtració d'una base de dades de la Policia de Shanghái.En un missatge publicat en el popular fòrum de hackers Breached Fòrums, l'usuari afirma estar també en possessió de «diversos milers de milions d'expedients de casos» policials, amb dades que inclouen nom, adreça, lloc de naixement, número de document nacional d'identitat, número de telèfon i «tots els detalls» dels delictes descrits.ChinaDan ofereix vendre totes aquestes dades a canvi de 10 bitcoins, l'equivalent a uns 200.000 dòlars (gairebé 195.000 euros).El missatge original va ser publicat el passat 30 de juny, el mateix dia en què l'usuari es va registrar, i va generar fins a 17 pàgines de comentaris abans que els moderadors del fòrum tanquessin el fil.El hacker no va oferir cap detall de com va aconseguir aquest suposat paquet de dades, de més de 23 'terabytes' -unitat equivalent a 1.000 'gigaoctets'- de pes, però sí que va penjar una mostra descarregable amb uns 750.000 expedients.En un article sobre la filtració, el diari estatunidenc The New York Times va assegurar haver «confirmat parts» de les dades incloses en aquesta mostra.«És difícil distingir la veritat dels rumors, però puc confirmar que l'arxiu existeix. Si la font és el Ministeri de Seguretat Pública (el principal òrgan policial i d'intel·ligència del país) seria dolent per diverses raons. La més òbvia, que estaria entre les majors falles (de seguretat) de la història», va explicar en Twitter l'analista de dades i tecnologia de la consultora Trivium la Xina, Kendra Schaefer.En la seva opinió, atès que la recentment aprovada llei de protecció de les dades personals obliga les institucions governamentals a protegir la informació dels ciutadans, el citat Ministeri hauria incomplert amb el seu deure de confirmar-se que les suposades dades procedeixen d'ell.Schaefer matisa que, ara com ara, «no és clar de qui és la culpa», ja que la filtració es podria haver produït a través d'una plataforma en el núvol d'alguna de les grans tecnològiques xineses, però si que pronostica que «en qualsevol cas, rodaran caps».De moment, la censura governamental sembla haver pres cartes en l'assumpte, ja que en fer cerques de notícies sobre el supòsit hackeig en el popular cercador Baidu -equivalent local de Google, al qual no es permet l'accés al país- els esments que abans apareixien al tema ara s'han convertit en un missatge que indica que no hi ha resultats.