Murcia: Detenen a un home per matar a cops de bastó al seu company de pis

L'agressió va tenir lloc de matinada pels carrers de la ciutat

Actualitzada 06/07/2022 a les 19:37

Un home de 40 anys ha estat detingut com a presumpte autor de la mort del seu company d'habitatge, de 24 anys, a conseqüència dels cops infligits amb un pal en un carrer de Santomera (Múrcia), segons han informat fonts pròximes a la recerca.L'agressió s'ha produït poc abans de les 4.00 hores d'aquest dimecres al carrer de Sant Jaume, en el conegut com a carreró de les Jardineres, quan un jove ha resultat greument ferit a conseqüència dels traumatismes causats pels cops realitzats amb un pal, entrant en parada cardiorespiratòria.Un testimoni presencial de l'agressió, Bilal Afraj, ha declarat a EFE que ha sentit crits, s'ha acostat i ha vist com l'agressor començava a propinar cops a l'esquena i un costat a la víctima amb un pal mentre li recriminava haver-li robat un cigarret.Afraj, qui ha assegurat que tots dos presentaven símptomes d'embriaguesa, ha relatat que, una vegada que l'agressor ha derrocat al company d'habitatge, li ha continuat colpejant en el sòl amb el pal, a més de propinar-li nombroses puntades.El testimoni ha indicat que agents de la Policia Local de Santomera han arribat al lloc del crim i han intentat reanimar a la víctima, que es trobava sense pols, fins a l'arribada de la unitat mèdica d'Emergències, el personal sanitari de les quals ha continuat amb les maniobres de ressuscitació sense èxit.Afraj ha afirmat que víctima i agressor són veïns del barri, ja que vivien a uns cent metres d'on es va produir el crim, i no eren «problemàtics».Al lloc s'han desplaçat agents de la Policia Local, que van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada d'una unitat mòbil d'Emergències, que els seus sanitaris van continuar amb l'assistència al ferit, que, finalment, va morir.Les mateixes fonts han assenyalat que la hipòtesi que manegen els investigadors de la Guàrdia Civil és que l'agressor i la víctima, que habitaven el mateix habitatge, van iniciar una discussió originada per problemes de convivència.Els agents de la Policia Local han romàs custodiant l'escena de l'homicidi fins a l'arribada de la Guàrdia Civil i les autoritats judicials que han ordenat l'aixecament del cadàver, que ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Múrcia per a realitzar-li l'autòpsia.