Barcelona: Detinguts tres homes per manipular escurabutxaques per a guanyar el premi màxim

Actualitzada 06/07/2022 a les 20:56

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 29 de juny a Pineda de Mar (Barcelona) a tres homes de 29, 32 i 40 anys acusats de manipular màquines escurabutxaques per a aconseguir el premi màxim.La recerca va començar un dia abans de les detencions, quan la policia catalana va saber que una de les escurabutxaques d'un bar de la localitat de Pineda de Mar havia estat manipulada.Els autors van simular que jugaven i, en un moment concret, un d'ells va colpejar el calaix inferior de l'aparell i, mentre un altre el cobria, van manipular els paràmetres de la màquina perquè els donés el premi, que va deixar a la recreativa sense efectiu i inutilitzable.Els propietaris del bar van acordar amb els falsos guanyadors que tornessin en un altre moment per a recollir la part del premi que no havien pogut cobrar per falta d'efectiu, i després van contactar amb la policia per a explicar l'estafa i mostrar les imatges gravades des de la càmera de seguretat del local.Els investigadors, amb la col·laboració de la Policia Local de Pineda de Mar, van identificar als tres homes quan reclamaven els diners en el mateix bar.Els tres acusats portaven amb si més de 2.300 euros en efectiu i, a més, dins del seu cotxe els agents van localitzar objectes usats per a manipular maquinària i 200 euros en monedes.De la recerca s'ha desprès que els detinguts s'havien especialitzat en manipulació del sistema informàtic de les màquines escurabutxaques per a aconseguir el premi més elevat.Els detinguts, que van passar a la disposició del jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar (Barcelona) que va decretar llibertat amb càrrecs, estarien relacionats amb altres dos fets similars.