Denunciada una dona per circular 12 quilòmetres en patinet per l'autopista AP-7 a Màlaga

Circulava al costat del carril de l'esquerra i la bateria se li va esgotar mentre era a la via

05/07/2022 a les 10:56

Una dona ha estat denunciada per la Guàrdia Civil per circular 12 quilòmetres en patinet elèctric per l'autopista AP-7, entre el nucli de Marbella de San Pedro Alcántara i Estepona.Nombrosos conductors van alertar el passat 15 de juny que una dona anava pel carril esquerre de l'AP-7, per la qual cosa els agents es van desplaçar al lloc i van comprovar que circulava sobre un mínim voral del marge esquerre de la via, segons ha informat aquest dimarts l'institut armat en un comunicat.Es dona la circumstància, a més, que la bateria del patinet s'havia esgotat, per la qual cosa la dona avançava amb prou feines impulsant-se amb les cames, la qual cosa, unit a les altes temperatures, van contribuir al fet que estigués esgotada.La Guàrdia Civil recorda que la circulació d'aquesta mena de vehicles està expressament prohibida per autopistes i autovies en la Llei de Seguretat Viària, per la qual cosa la conductora del patinet va ser denunciada per això, amb una sanció prevista de 200 euros.