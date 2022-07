Zaragoza: Detenen a un home de 77 anys per vendre cocaïna en patinet elèctric

La Policia Nacional el va enxampar 'in fraganti' pels carrers de la ciutat

Actualitzada 04/07/2022 a les 19:44

La Policia Nacional ha detingut a Saragossa a un home de 77 anys per suposadament vendre cocaïna en el barri antic de la capital, bé en el seu propi domicili bé repartint la substància amb bicicleta o patinet elèctric.La investigació, que va ser duta a terme pel Grup de Tràfic Minorista d'Estupefaents de la Comissaria de Districte de Centre, va començar arran de rebre informació sobre un individu d'origen sud-americà i d'edat avançada que s'estaria dedicant a la venda de cocaïna.L'home viu en un carrer per als vianants sense trànsit rodat al costat del Mercat Central, molt prop de la zona de pubs del casc vell.Pel que sembla, segons apunten des de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó, hi havia un gran tràfic de persones que s'acostaven al domicili de l'investigat manipulant els seus telèfons mòbils i, uns instants després, l'home baixava al carrer, on es produïa un intercanvi entre tots dos.En altres ocasions, l'individu abandonava el domicili amb bicicleta o en patinet elèctric i tornava passats uns minuts, realitzant aquesta acció diverses vegades durant el matí o la tarda.Els agents van arribar a intervenir diverses dosis de cocaïna a alguns dels seus clients just després de realitzar la transacció.A conseqüència d'això, els agents van establir en el matí del passat dijous, 30 de juny, un dispositiu entorn del domicili de l'investigat, que va ser localitzat i interceptat sobre les 11.00 hores circulant en un patinet elèctric pel carrer Temple.En el registre del domicili, els agents, amb la col·laboració de la Unitat de Guies Canins, van trobar nombrosos útils per a la venda i posterior distribució de substàncies estupefaents, així com una bossa de gomes de pèl de color negre que coincidien amb les que tancaven les dosis confiscades en dies previs a diversos clients.En el clauer del detingut van trobar una clau del quart de comptadors de l'edifici, on un dels gossos va localitzar un mitjó amb una bossa amb uns 6 grams de cocaïna, dos paquets amb 8 i 6 dosi individuals preparades per a la seva venda immediata, una dosi solta, uns motlles per a l'elaboració de planxes de cocaïna, una bàscula de precisió i una bossa de 57,86 grams del que aparentment resulta ser substància de tall i diverses gomes de color negre.A més, es va intervenir un rebut d'una empresa de serralleria en el qual es feia referència a l'arranjament d'un pany d'un traster del passeig de Pamplona, a la capital saragossana.En aquest lloc, la Policia va trobar 242,5 grams de cocaïna i 4,5 quilos de substància de tall, així com múltiples efectes per a l'adulteració de la cocaïna i la seva preparació per a la venda per dosi.El detingut va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia, qui després de sentir-lo en declaració va decretar el seu immediat ingrés a la presó.