Maó: Detenen a un jove per publicar en internet una falsa amenaça de bomba en un avió

La Guàrdia Civil va establir un gran protocol al voltant de l'avió abans de descobrir l'engany

Actualitzada 04/07/2022 a les 20:21

Un britànic de 18 anys ha estat detingut a Maó acusat d'un delicte de desordre públic per publicar, presumptament, en una xarxa social una falsa amenaça de bomba en un avió que volava entre Londres i Menorca.La Guàrdia Civil ha informat aquest dilluns en una nota que el fet va tenir lloc aquest diumenge, quan la Torre de Control de Menorca va tenir coneixement d'una amenaça de bomba en un avió que en aquests moment es trobava en ple vol aproximant-se a l'aeroport.Una vegada que l'avió va prendre terra, va ser estacionat en una zona de la plataforma allunyada de la terminal i dels altres avions.La Guàrdia Civil va disposar un operatiu compost per especialistes en la desactivació d'explosius, gossos especialitzats i les seves guies i efectius de les unitats de Fiscal i Davanteres i Seguretat Ciutadana, que van establir un perímetre al voltant de l'avió.Els passatgers van anar descendint i es va aplicar el protocol previst per a aquesta mena d'amenaces fins que es va comprovar que l'avís era fals i es va identificar a l'autor de l'amenaça en la xarxa social, qui al costat de cinc acompanyants, en qualitat de testimonis, van ser conduïts a dependències oficials per a l'esclariment de l'ocorregut.Una vegada realitzades les diligències serà posat a disposició judicial.L'institut armat ha destacat que durant tot el procés no es va veure afectada l'operativitat i normal funcionament de l'aeroport de Menorca.