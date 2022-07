Florida: Mata de fam al seu fill de 18 mesos en donar-li fruites i verdures crues

L'infant a penes pesava 7 quilos i era alimentat a base de mangos, rambutans, bananes i alvocats

Actualitzada 02/07/2022 a les 20:45

Un jurat de l'estat de Florida (els EUA) va trobar culpable a Sheila O'Leary, de 35 anys, acusada de causar la mort per malnutrició del seu fill de 18 mesos, a qui va alimentar amb una estricta dieta vegana basada en fruites i verdures crues, informen mitjans locals.Sheila O'Leary, de Cape Coral, va ser acusada dels delictes d'"assassinat en primer grau, abús infantil agreujat d'un menor, negligència infantil i abús infantil", va recollir el canal WINKS News.A O'Leary, que havia rebutjat prèviament l'acord de culpabilitat de la fiscalia per 30 anys de presó, el jutge encarregat del cas li va advertir que, de ser trobada culpable, rebrà una sentència de cadena perpètua.Segons informen els mitjans, la mare, que va ser detinguda al costat del seu espòs, Ryan O'Leary, va explicar als agents després del seu arrest que la família era vegana, per la qual cosa els seus quatre fills seguien una dieta d'aliments crus, que consistia principalment en mangos, rambutans, plàtans i alvocats. L'alimentació del bebè era complementada amb llet materna.El mèdic forense va declarar que el fill, Ezra, "semblava estar greument desnodrit en el moment de la seva mort". L'infant, amb un any i mig, pesava poc més de 7 quilograms, el pes aproximat d'un nadó de set mesos. La sentència serà dictada el pròxim 25 de juliol.