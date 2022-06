Mallorca: Dos artistes internacionals detinguts per violar a una menor en un hotel

Els homes havien conegut a la víctima en un restaurant i la van portar a l'habitació del seu hotel, on van tenir lloc els fets

Actualitzada 30/06/2022 a les 20:59

La Guàrdia Civil va detenir dissabte passat a dos coneguts artistes, de 37 i 42 anys, per una presumpta agressió sexual a una jove de 17 anys en un hotel de Sant Elm, a Andratx (Mallorca).Segons informa el periòdic Última Hora, tots dos homes són un actor i un músic de Vietnam, i citen a fonts judicials en assenyalar que tots dos es trobaven allotjats en un hotel de la localitat mentre que la menor, d'origen britànic, estava allotjada en un altre hotel diferent.Segons la versió de la menor i que recull el citat periòdic, va ser la nit del divendres 24 de juny quan els artistes i la jove es van conèixer en un restaurant de la zona. En ell van conversar i van beure i posteriorment es van desplaçar a la platja on van començar a intimar.Més tard es van traslladar a l'habitació d'un dels artistes i allí es va produir la presumpta agressió sexual, obligant-la després a dutxar-se perquè no quedés rastre de cap fluid corporal en el seu cos.Tal com compta la jove als agents, va anar després d'aquest fet quan es va adonar de l'ocorregut i per això, va cridar a la seva tia. Aquesta va avisar a la Guàrdia Civil, que es va dirigir fins al lloc i van arrestar als homes. També van parlar amb la jove sobre els fets i la van traslladar fins a la localitat de Son Espases perquè un ginecòleg li fes una revisió. Després d'això, va interposar la denúncia en la caserna de Son Bugadelles, a Calvià.Els dos detinguts es van acollir al seu dret de no declarar en el jutjat de guàrdia de Via Alemanya, a Palma. El magistrat va decidir posar en llibertat sense fiança a tots dos homes, però els va requisar el passaport, per la qual cosa no podran sortir del país mentre es duu a terme la recerca.Aquest dimarts, la jove ha declarat davant el mateix jutjat, narrant el mateix que va relatar als agents el dia dels fets, i després d'això, va marxar de l'illa amb la seva família.