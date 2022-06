Lleida: Detenen a un empresari per estafar a 18 immigrants

El detingut cobrava a les víctimes «altes quantitats de diners» a canvi d'un contracte de treball amb el qual poder regularitzar la seva situació a Espanya

La Policia Nacional ha detingut al propietari d'una empresa amb seu a Lleida per haver estafat presumptament fins a 45.000 euros a 18 immigrants en situació irregular.Segons ha informat la policia en un comunicat, el detingut cobrava a les víctimes «altes quantitats de diners» a canvi d'un contracte de treball amb el qual poder regularitzar la seva situació a Espanya.A més, no sols utilitzava la seva empresa per a formalitzar els contractes, sinó que també elaborava falsos contractes de treball utilitzant les dades d'altres empreses als quals havia tingut accés amb motiu d'una ocupació anterior, falsejant fins i tot els segells d'aquestes empreses.Els agents que han portat la recerca conjunta entre les Brigades d'Estrangeria d'Osca i Lleida, han localitzat un total de 18 víctimes, totes elles estrangeres en situació irregular, de les quals l'arrestat es va aprofitar de la seva situació de vulnerabilitat.Concretament, pels contractes oferts l'investigat cobrava entre 1.500 i 4.500 euros, estimant en 45.000 euros els diners que va obtenir fruit d'aquesta activitat.Els agents també van procedir a la detenció d'una empleada que, de connivència amb el seu cap, s'encarregava també d'elaborar aquests contractes i facilitar-los als estrangers que acudien a l'oficina de l'empresa.