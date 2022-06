Alacant: Detenen a un home per estafar 57.000 euros en combustible de l'empresa que el va acomiadar

El presumpte autor dels fets oferia gasoil a diferents coneguts a preu d'un euro el litre

Actualitzada 30/06/2022 a les 20:15

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant a un home de 34 anys per utilitzar de manera fraudulenta la targeta de gasolina d'un dels camions de l'empresa de transports en la qual havia treballat fins a ser acomiadat. En total, hauria estafat més de 57.000 euros en combustible a la signatura, ja que es va fer una còpia de les claus després d'abandonar l'empresa i oferia el gasoil a diferents coneguts al preu d'un euro el litre.L'arrestat ha estat posat a la disposició de l'autoritat judicial i la recerca no es dona per finalitzada, ja que es continuen les perquisicions per si algun més dels implicats pogués tenir alguna responsabilitat penal per les seves actuacions, segons ha informat la Policia en un comunicat.La recerca va començar després de la denúncia del propietari de l'empresa de transports que va sospitar de proveïments de carburant irregulars que s'estaven produint amb una de les targetes de gasolina del seu mercantil i que, sens dubte, no estaven autoritzats.Per això, agents de la Policia Nacional a Alacant pertanyents al Grup de Delinqüència Econòmica de la Brigada de Policia Judicial van realitzar immediatament les primeres perquisicions, i aviat van descobrir qui podia ser l'autor dels fets.Pel que sembla, un treballador que havia estat acomiadat, amb l'excusa de recollir els seus objectes personals del camió que utilitzava abans d'abandonar l'empresa, va fer una còpia de les claus.Amb la còpia d'aquestes claus presumptament accedia a la nit quan el camió es trobava estacionat i sostreia la targeta de gasolina, per a després, després d'utilitzar-la fraudulentament, retornar-la al seu lloc original amb la finalitat que ningú s'adonés de l'esdevingut.A través de les indagacions practicades pels investigadors, la presa de declaració dels testimonis i el visionat de les càmeres de seguretat els agents van poder establir com es duia a terme l'estafa.El principal investigat, una vegada amb la targeta en el seu poder, es personava en la gasolinera més pròxima, on al seu torn ja havia quedat amb diferents persones que repostaven els seus vehicles, els quals arribaven amb els maleters carregats de garrafes que també omplien.En finalitzar tots els proveïments de carburant, el presumpte autor es dirigia al taulell on pagava tot amb la targeta sostreta. Posteriorment, tornava on es trobava el camió estacionat i utilitzant la còpia de la clau tornava a deixar la targeta en el seu lloc.