València: Detenen a un home que es feia passar per un jugador de bàsquet per a estafar 2.500 euros en beguda

Entrava a locals d'oci nocturn i es dedicava a consumir marques de luxe

Actualitzada 29/06/2022 a les 19:51

La Policia Nacional ha detingut a València a un home de 24 anys que suposadament va estafar en dos locals d'oci 2.500 euros en consumicions de begudes alcohòliques de marques de luxe i es va fer passar per un jugador de bàsquet professional internacional per a intentar convèncer que havia abonat el seu deute amb una transferència.Els fets van tenir lloc sobre dos quarts de set del matí d'aquest dilluns, quan l'encarregat d'un local d'oci del districte valencià de Russafa va avisar a la Policia que tenia retingut a un client que devia 500 euros d'una ampolla de xampany i 800 euros d'una altra de vodka, totes dues de marques de luxe.El client portava diverses hores posposant l'abonament dels 1.300 euros de les consumicions, per la qual cosa els agents li van demanar la identificació i els va mostrar la imatge d'un DNI en el seu telèfon mòbil, si bé la fotografia no es corresponia amb la seva cara, la qual cosa va justificar en què era perquè la fotografia del document era més antiga.A continuació, es va fer passar per un jugador de bàsquet professional internacional amb bastant solvència econòmica per a així intentar convèncer-los que havia efectuat una transferència per a abonar el deute, exhortant als agents al fet que comprovessin la seva identitat en internet.Davant la quantitat de contradiccions i la poca fiabilitat del sospitós, així com la impossibilitat d'identificar-ho, els agents van decidir traslladar-ho a dependències policials per a procedir a la seva identificació, i una vegada identificat va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'estafa.Pel que sembla, el dia anterior hauria fet el mateix en un altre local, deixant a deure en aquest cas 1.200 euros, segons han informat aquest dimecres fonts policials.L'arrestat, d'origen senegalès i amb nombrosos antecedents policials per fets similars, ha passat ja a disposició judicial.