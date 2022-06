Lloret de Mar: Un jove irromp a la comissaria de la Policia Local, amenaça amb matar-se i fereix un caporal amb una navalla

Un jove de 21 anys ha irromput a la comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar (Selva), ha amenaçat amb matar-se amb una navalla i ha acabat ferint un caporal mentre el reduïen. Els fets han passat entre les sis i quarts de set del matí. El noi, que té antecedents psiquiàtrics, ha volgut entrar a la sala de control i quan els policies li ho han impedit, ha tret l'arma i se l'ha posada al coll. A més, també dit que portava explosius en una motxilla, tot i que en realitat allò que hi duia eren petards. Els agents l'han pogut reduir, però durant el forcejament el jove s'ha fet un tall a l'abdomen. Se l'ha traslladat a l'hospital, on es troba sota custòdia policial. El caporal ferit ha patit un tall en un dit de la mà.

Els fets han passat entre les sis i quarts de set del matí. El jove, que té 21 anys i a qui li consten antecedents psiquiàtrics, s'ha estat una estona voltant per l'exterior de la comissaria. Hi ha entrat en actitud hostil, amb intenció d'accedir a la sala de control, i quan els agents li ho han impedit, ha tret una navalla i ha amenaçat amb autolesionar-se.

El jove s'ha posat l'arma al coll i ha dit als agents que, si no accedien a allò que volia, acabaria tallant-se'l. El noi, que fa tres mesos que està empadronat a Lloret i és d'origen magrebí, també ha amenaçat els agents dient-los que a l'interior de la motxilla que portava hi havia explosius. En realitat, però, allò que hi duia eren petards. En concret, n'hi duia més d'un centenar, dels quals cap a una quarantena eren trons (i la resta, de petita categoria).

Segons ha explicat el regidor de Seguretat, Jordi Sais, els policies locals han aconseguit reduir-lo «relativament ràpid fent servir la tècnica de la distracció». Durant el forcejament, però, el jove ha ferit un caporal. Li ha fet un tall en un dit de la mà. A més, ell mateix s'ha autolesionat i s'ha fet un tall superficial a l'abdomen amb l'arma. Els serveis d'emergències l'han traslladat en un primer moment fins a l'Hospital Comarcal de Blanes.

La Policia Local l'acusa d'un delicte d'amenaces, d'un altre de desobediència i d'un tercer d'atemptat contra agents de l'autoritat. El jove es troba ingressat sota custòdia. La Policia Local traspassarà la detenció als Mossos d'Esquadra, que seran els encarregats de portar-lo davant del jutjat.

«Aquesta persona té antecedents per malaltia psiquiàtrica; en concret, se l'està tractant per esquizofrènia», ha concretat el regidor de Seguretat. «Tot apunta que el desencadenant han estat els problemes de salut mental que pateix», ha precisat Sais.