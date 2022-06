Granada: Investiguen a un home sospitós de matar al gos del seu veí amb sis trets

L'acusat va reconèixer que estava per la zona dels fets i armat, però nega haver disparat contra l'animal

La Guàrdia Civil investiga a un home com a sospitós de matar de sis trets amb una escopeta de caça al gos del seu veí en Jete (Granada).Segons ha informat aquest cos armat, l'investigat és un home de 61 anys i sense antecedents i acusat d'un possible delicte de maltractament animal per disparar al gos d'un veí amb la seva escopeta de caça.El propietari va denunciar que havia localitzat a la seva mascota morta per trets d'escopeta en el paratge «El Arquillo» de Jete i que la mort es va produir possiblement el passat dia 16 de juny, dia en què va desaparèixer l'animal.El Seprona, que es va fer càrrec de la recerca, va realitzar una inspecció ocular en el lloc en el qual va aparèixer el cos del gos i va comprovar que l'animal presentava nombrosos impactes de perdigons per tot el seu cos.Els investigadors van descobrir al costat de l'animal quatre cartutxos d'escopeta de caça del calibre 12 i, a uns vint metres, altres dos cartutxos més.Els agents del Seprona han esbrinat que l'investigat va ser vist amb una escopeta de caça en el lloc dels fets.L'investigat ha reconegut que va estar en la zona i armat, però ha negat que disparés contra l'animal.La Guàrdia Civil ha intervingut les dues escopetes de caça de calibre 12 de l'investigat i les ha enviat, al costat dels cartutxos recuperats en la zona dels fet, al laboratori del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil per a tractar d'esbrinar si aquests van ser disparats amb alguna de les armes del sospitós.