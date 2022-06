Alacant: Un menor llença les claus d'un cotxe per la finestra i li roben el vehicle

La Policia Nacional va detenir al lladre uns dies després

Actualitzada 28/06/2022 a les 19:43

Un home de 29 anys ha estat detingut a Alacant per conduir un vehicle que figurava com robats dies abans i l'amo dels quals havia denunciat la seva sostracció després que, pel que sembla, un fill seu, menor d'edat, llancés una còpia de les claus per la finestra de la seva casa, segons ha informat aquest dimarts la Policia Nacional.Els agents van detectar el cotxe quan circulava per un carrer de la capital alacantina, per la qual cosa es van interposar en la seva trajectòria i van aconseguir detenir la seva marxa.Van observar que el conductor posseïa una còpia de les claus, «si bé no va ser capaç de donar una raó coherent al fet de circular amb un cotxe robat», segons fonts policials.Els investigadors van esbrinar que el propietari del vehicle havia exposat en la seva denúncia que, pel que sembla, el seu fill menor d'edat havia llançat una còpia de les claus per la finestra sense que ell s'adonés.Quan es va adonar d'això, va baixar al carrer, però ni les claus ni el seu cotxe, que havia deixat estacionat a pocs metres del seu domicili el dia anterior, estaven ja allí.Finalment, el jove al qual els agents van localitzar conduint el cotxe sostret va ser arrestat i lloc a disposició judicial, mentre que el vehicle, juntament amb les claus, ha estat lliurat al seu amo.