Pamplona: Detinguts dos menors d'edat acusats de robar el sopar a nens de 8 anys

Els joves van amenaçar a les víctimes amb una ampolla de vidre

Actualitzada 27/06/2022 a les 19:33

La Policia Municipal de Pamplona ha detingut aquest passat cap de setmana a dos menors d'edat de 16 i 17 anys acusats de robar a nens de 8 anys, segons ha informat el cos local en Twitter.Els dos joves estan acusats d'amenaçar amb una ampolla de vidre i robar el sopar a diversos nens de 8 anys. Els fets, ha informat a Efe la Policia Municipal, van tenir lloc a les portes d'un establiment de menjar ràpid quan els nens van sortir a carrer amb el menjar mentre els seus pares sopaven a l'interior.La Policia Municipal ha detingut als dos menors acusats d'un delicte de robatori amb intimidació i els ha posat a disposició judicial.A més, el cap de setmana ha detingut a dues persones per robatori amb violència, a una per amenaces amb arma blanca i a una altra per maltractament en l'àmbit familiar.En un altre ordre de coses, la Policia Municipal ha interceptat a 25 conductors que conduïen amb taxes d'alcohol superior al permès o amb drogues en el seu organisme. En concret, a 2 se'ls han tramitat diligències davant l'autoritat judicial i als altres 23 se'ls ha denunciats administrativament.