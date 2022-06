Murcia: Detenen un home que amenaçava amb una pistola als clients que es colaven a la cua d'una gasolinera

El jove de 20 anys va intentar fugir quan algunes persones van avisar a la policia

Actualitzada 27/06/2022 a les 19:43

El preu del combustible no ha deixat d'augmentar en aquest trimestre, i això pot provocar que molts conductors perdin els nervis en les estacions de servei.És el que va ocórrer aquesta setmana a Múrcia, on un jove de 20 anys va ser detingut després d'amenaçar amb una arma de foc als clients d'una gasolinera perquè considerava que se li estaven colant, informa L'Opinió de Múrcia.Els successos van tenir lloc en una estació de servei de l'avinguda d'Alacant de la capital murciana el mes d'abril passat, i no ha estat fins ara quan la policia l'ha pogut detenir.Segons L'Opinió, tot va començar quan el jove va percebre que una persona se li havia colat quan esperaven per a repostar. Va començar una discussió i el jove va treure del seu cotxe una arma de foc (encara no se sap si real o simulada) i va amenaçar amb ella als clients.Quan el sospitós va veure que alguns clients van cridar a la Guàrdia Civil, va decidir sortir fugint sense que es produïssin ferits ni danys materials en la gasolinera.La Guàrdia Civil va assumir la recerca dels fets i va poder localitzar al jove gràcies a la càmera de seguretat de l'estació de servei, que va captar la matrícula del seu cotxe.