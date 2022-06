Barcelona: Presó per l'home que va ruixar amb líquid inflamable a dos sense sostre

Els fets van tenir lloc durant la darrera festivitat de Sant Joan

El jutge ha acordat enviar a presó per temptativa d'homicidi a l'home detingut acusat d'atacar divendres passat amb líquid inflamable a dos sense sostre a l'avinguda Drassanes de Barcelona, als quals va causar cremades lleus.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció 27 de Barcelona ha acordat presó preventiva per al detingut, que també és un sense sostre, en una causa oberta per dos delictes de temptativa d'homicidi i un altre d'incendi.Els fets van tenir lloc el passat 24 de juny, festivitat de Sant Joan a Catalunya, cap a les vuit del matí, quan l'home va ruixar amb líquid inflamable a dos sintecho, un home i una dona, que són parella, i els va causar ferides lleus per cremades.A causa de l'agressió, la dona, d'uns 30 anys, i la seva parella van patir lesions lleus per cremades -ella en el rostre-, però van poder acudir pel seu propi peu a un centre sanitari per a ser atesos.Agents de la Guàrdia Urbana es van dirigir al lloc de l'atac, on van poder recaptar una descripció del suposat autor, a qui van localitzar cap a les 11.00 hores als voltants, per la qual cosa li van detenir i li van lliurar als Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la recerca.