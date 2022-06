Una morta i tres ferits per la topada d'un turisme i un autocar a l'AP-7 a Sant Celoni

Hi ha una menor en estat crític que ha acabat a la Vall d'Hebron

Actualitzada 26/06/2022 a les 20:15

La passatgera d'un turisme ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a l'autopista AP-7, al seu pas per Sant Celoni (Vallès Oriental). Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut una col·lisió entre el cotxe i un autocar sobre les 16.40 hores i, com a conseqüència de la topada, ha mort una dona i els altres ocupants del turisme han resultat ferits: una menor en estat crític, una dona greu i un home menys greu. Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar-los del vehicle i a tots tres se'ls ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. No hi ha hagut ferits entre els ocupants de l'autocar, que han rebutjat in situ l'atenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).