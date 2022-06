Sud-àfrica: Troben morts 21 joves dins d'un bar per una possible intoxicació massiva

El local havia estat reservat la nit del dissabte per celebrar l'aniversari de dues persones

Actualitzada 26/06/2022 a les 19:15

Les autoritats de Sud-àfrica van anunciar aquest diumenge la troballa d'almenys 21 cadàvers de joves en un bar de la ciutat d'East London, en el sud-est del país, però encara no han confirmat el motiu de les morts.«Les circumstàncies en les quals es va produir aquest incident encara estan sota recerca», va dir el portaveu provincial de la Policia, Thembinkosi Kinana, en declaracions recollides pels mitjans locals.La policia va dir als periodistes que la majoria dels morts tenien entre 18 i 20 anys, encara que altres fonts apunten al fet que són menors. Segons la BBC, els cossos jeien dins de la Taverna Enyobeni com si s'haguessin esfondrat, però no hi havia ferides òbvies en les víctimes.El primer ministre, Oscar Mabuyane, no va donar les possibles raons de les morts, però va condemnar el «consum il·limitat de licor». «No es pot comerciar així enmig de la societat i pensar que els joves no experimentaran», va dir.Per part seva, el portaveu del Departament de Transports de la província del Cap Oriental, Unathi Bonqosi, que es trobava en el lloc dels fets, va indicar que s'havia descartat una estampida com la causa de la mort, ja que «no hi havia ferides visibles». L'última víctima mortal ha sucumbit a l'hospital.«Els investigadors forenses prendran mostres i realitzaran proves per a veure si va haver-hi algun tipus d'enverinament», va dir Bonqosi, bé per alguna substància tòxica en l'aire o en la beguda.La Policia i els serveis d'emergència sud-africans encara es troben en el bar. Segons la pàgina de Facebook del local, aquest bar havia estat reservat la nit del dissabte per a celebrar l'aniversari de dues persones.