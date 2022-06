Barcelona: Dos detinguts per robar a gent gran fent-se passar per revisors de la llum i el gas

Un dels lladres entretenia les víctimes a la cuina mentre l'altre buscava joies i diners per les habitacions

Actualitzada 26/06/2022 a les 16:43

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home i una dona, de 31 i 33 anys, que es feien passar per revisors de la llum i el gas per robar a gent d'edat avançada. Les víctimes rebien una trucada d'una suposada companyia per fer una revisió al seu domicili i un cop a dins un dels lladres entretenia les víctimes a la cuina mentre l'altre buscava joies i diners per les habitacions. A més, amb l'excusa de no haver de pagar 300 euros pel servei els feien donar el PIN de la llibreta o la targeta i, si s'hi negaven, atuaven amb violència perquè els el proporcionessin. L'arrestat ha ingressat a presó acusat de robatori violent, dos furts i un delicte d'estafa mentre que la dona ha quedat en llibertat amb càrrecs per robatori violent.