València: Detingut un home per cometre 142 robatoris amb força en establiments, vehicles i un traster

La majoria de delictes els va cometre durant el darrer mes de gener en diferents localitats valencianes

Actualitzada 25/06/2022 a les 18:36

La detenció es va produir aquest passat dimarts, quan el sospitós presumptament hauria forçat dos establiments comercials de la ciutat i va ser localitzat amb diversos dels efectes que haurien estat sostrets, valorats en un total de 2.000 euros, entre ells un televisor de grans dimensions, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat. En el moment de l'arrest també se li ha intervingut un tornavís i un bec de lloro, objectes que solen utilitzar per a cometre aquest tipus de delictes.Les recerques dels agents del Grup de Robatoris de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València han permès imputar-li fins a 142 robatoris amb força comesos en la capital del Túria, la major part al llarg d'enguany. Les sostraccions es produïen sobretot en el districte de Marítim, però també en Russafa i Patraix, tant en comerços com en trasters o vehicles.La Policia Nacional continua amb les recerques per al total esclariment dels fets, per la qual cosa no es descarta que se li puguin imputar més delictes contra el patrimoni.L'arrestat, d'origen espanyol i amb prop de setanta detencions per fets similars, ha passat a disposició judicial, decretant-se la seva posada en llibertat.