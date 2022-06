Sevilla: Sis detinguts en xarxa que blanquejava diners amb alvocats

La Guàrdia Civil va localitzar 555.270 euros i 200.000 francs suïssos procedents de la venda de drogues

La Guàrdia Civil ha detingut a sis persones que haurien blanquejat més de quatre milions d'euros procedents del tràfic de drogues, mitjançant la compra fraudulenta d'alvocats i obres d'art, en una operació amb ramificacions en el Camp de Gibraltar, Sevilla i Marbella (Màlaga).Es tracta, com ha informat l'institut armat en un comunicat, de l'operació Persea, en la qual ha caigut un clan familiar després de 13 registres, en els quals s'han localitzat 555.270 euros i 200.000 francs suïssos.La recerca es va iniciar al setembre del passat any, quan els agents van detectar un increment patrimonial en el nucli familiar d'un investigat i condemnat per tràfic de drogues en anys anteriors, i s'ha investigat un entramat empresarial en el qual s'han hagut d'analitzar 35 comptes bancaris amb més de 31.600 moviments de tota mena.Amb aquests moviments havia creat la parella sentimental del capitost una xarxa de comerços d'articles de luxe per a ocultar i introduir els beneficis en el circuit financer.De l'anàlisi dels comptes bancaris, la Guàrdia Civil va detectar una gran inversió de diners que havia realitzat un dels seus membres amb diners procedents del narcotràfic en el cultiu de l'alvocat, i posteriorment, es van anar descobrint més inversions en hectàrees de plantació sota el domini dels implicats.D'aquesta manera, els implicats blanquejaven gran quantitat de diners sense aixecar sospites ja que tota la inversió realitzada amb diners procedents del narcotràfic en la producció de l'alvocat s'anava a multiplicar en uns anys en guanys de diners legals, estratègia que ja havien utilitzat narcotraficants mexicans al seu país.Els agents van determinar que les finques que havien comprat els sospitosos tenien sembrats arbres de petita grandària pel que el seu fruit no tenia el calibre ni la qualitat necessària per a la seva venda, i compraven la collita a altres propietaris amb diners il·lícits, per a posteriorment vendre-les a una cooperativa, de la qual s'havien fet socis prèviament, com a producció pròpia i d'aquesta manera culminar la rentada dels diners amb la simulació de venda d'alvocats com si fossin els propietaris.Segons la Guàrdia Civil, s'han bloquejat preventivament 52 immobles valorats en 1.743.646 euros, i s'han intervingut judicialment 380.000 metres quadrats de producció agrícola dedicats a l'alvocat, valorats en 1.940.000 euros.A més, s'han intervingut 17 vehicles valorats en 332.697.29 i s'ha procedit al bloqueig de 35 comptes corrents.La recerca s'ha portat a través del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Algesires (Cadis) i han participat les Comandàncies d'Algesires, Màlaga i Sevilla.