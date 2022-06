Jaén: Mor un noi de 22 anys apunyalat per defensar a una menor de la seva exparella

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 d'Andújar ha decretat ingrés a la presó provisional pel culpable

Actualitzada 25/06/2022 a les 12:09

Un jove de 22 anys ha mort apunyalat a Andújar (Jaén) per defensar a una menor. La noia era l'exparella del presumpte autor dels fets, un home de 28 anys contra què hi havia una denúncia prèvia de la menor. En canvi,«no hi havia mesurades cautelars perquè les tenia totes cessades», segons fonts policials.El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 d'Andújar ha decretat aquest divendres l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança del presumpte autor de l'homicidi.«Un pare es trobava amb la seva filla menor d'edat passejant en la via pública quan es va acostar el presumpte autor dels fets, d'una manera totalment agressiva verbalment, increpant a la menor, insultant-la i vexant-la», va comentar el portaveu de la Policia Nacional, Diego Moya, aquest passat dijous.El pare va intentar sortir en defensa de la seva filla i posar calma davant aquesta situació. «Sembla que ho va aconseguir i fins i tot, segons declaracions del pare recollides en l'atestat policial, es van donar la mà i el presumpte autor va abandonar l'escena», ha indicat.Segons manifestacions de diferents testimonis, l'exparella de la menor va tornar al lloc en el qual estaven pare i filla esgrimint un ganivet, moment en el qual va aparèixer un altre jove,«company sentimental de la mare de la noia» per a interposar-se entre la menor i l'agressor, rebent dues punyalades.«La menor va manifestar que creia que eren dos cops de puny fins que va veure com la samarreta va començar a tenyir-se de vermell de sang i com es va desplomar», ha informat Moya.El 091 va rebre una trucada al voltant de les 14.30 hores en la qual notificaven que un home estava ferit en el terra, sagnant abundantment. Després, una patrulla de Policia Local i dos de seguretat ciutadana de la Comissària d'Andújar de Policia Nacional es van personar en el lloc dels fets.Un dels policies nacionals li va practicar les maniobres per a tapar la ferida a l'espera dels serveis sanitaris, que van aconseguir estabilitzar-ho i traslladar-ho a l'Hospital d'Andújar, on va morir.La Policia va recaptar diferents testimoniatges i van identificar al presumpte autor, que era conegut per part de veïns, i que s'havia refugiat a la casa dels seus pares. Els agents van acudir fins a la casa del presumpte autor i van procedir a la seva detenció «que no va ser violenta».Després de prestar declaració davant el jutge, aquest divendres, el Jutjat d'Andújar ha decretat el seu ingrés a la presó provisional.