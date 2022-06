La dona ha resultat ferida amb cremades a la cara, tot i que no es tem per vida

Actualitzada 24/06/2022 a les 10:41

Els Mossos d'Esquadra investiguen la temptativa d'homicidi a una sense sostre que dormia al carrer a l'avinguda Drassanes de Barcelona, ​​a qui la nit de dijous han atacat amb líquid inflamable, que li ha provocat cremades a la cara, tot i que no es tem per vida.Així ho ha revelat el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, ​​Albert Batlle, que ha detallat que la dona ha pogut acudir pel seu propi peu als serveis sanitaris per ser atesa i que la vida no corre perill.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre aquesta temptativa d'homicidi, per intentar identificar i aturar l'autor o els autors de l'agressió.