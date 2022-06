El cas que commociona Portugal: maten una nena de 3 anys per un deute de 'bruixeria'

La mare hauria adquirit un deute de 400 euros

Actualitzada 23/06/2022 a les 17:31

L'homicidi de la petita Jessica, de tres anys, ha sacsejat Portugal, atònit davant les revelacions d'una recerca que apunta que la nena va ser víctima d'un segrest i de maltractaments per un deute de 400 euros a causa de «serveis de bruixeria».La nena va ser ingressada aquesta setmana en un hospital de Setúbal -a uns 50 quilòmetres de Lisboa- amb parada cardíaca en estat greu i els metges no van aconseguir salvar-la.L'autòpsia va revelar signes de maltractaments -amb hematomes visibles per tot el cos i cabells arrencats- i la policia va detenir avui a tres persones: una dona de 50 anys que es feia passar per dida, el seu marit, de 52 anys, i filla de tots dos, de 27 anys.La parella està acusada d'homicidi qualificat i la seva filla de denegació d'auxili per no denunciar ni avisar a urgències.Les primeres investigacions, segons el Correio da Manha, revelen la mare de Jessica, hauria acudit a la falsa dida, Ana Cristina, perquè li fes un «treball de bruixeria» i mantenir la seva relació amb el padrastre de la nena.El deute, de 400 euros, estaria darrere del segrest de la nena, retinguda pels seus captors durant cinc dies i colpejada fins a entrar en un quadre agònic.La policia investiga també a la mare de la petita que, segons mitjans locals, durant el segrest va dir que es trobava en una colònia de vacances per a evitar que els serveis socials li retiressin la custòdia.La situació de Jessica ja havia estat investigada per la Comissió de Protecció de Nens i Joves lusitana que, no obstant això, va arxivar el cas a principis de juny per considerar que la nena estava protegida en el si familiar.Avui, advocats, funcionaris i experts reflexionen a Portugal sobre els errors en cadena que van acabar amb la mort de Jessica.«És una cosa que xoca a tots» i obliga a «investigar les fallades en el sistema perquè puguin ser corregits», va admetre avui la ministra de Presidència, Mariana Viera da Silva, número dos del Govern portuguès.