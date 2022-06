Mor un excursionista de 72 anys després de caure 90 metres als Picos de Europa

Les persones que l'acompanyaven van acudir al refugi de Cabaña Verónica a avisar de la caiguda

Un excursionista madrileny de 72 anys ha mort després de caure uns 90 metres a l'entorn de la muntanya d'Horcados Rojos, al massís central dels Picos de Europa, on el seu cos ha estat rescatat per agents del Greim després de ser localitzat pel guarda del refugi de Cabaña Verónica.Segons informa en nota de premsa el servei d'emergències 112 del Govern càntabre, el succés es va produir ahir cap a les 17.00 hores, quan les persones que acompanyaven aquest home van anar al refugi de Cabaña Verónica a avisar que havia caigut.El guarda va avisar el centre d'atenció a emergències del 112 Cantàbria, que va mobilitzar els agents del Grup de Rescat i Intervenció a Muntanya (Greim) de la Guàrdia Civil, bombers del 112 i el servei d'emergències d'Astúries, ja que l'home havia caigut per la part asturiana d'Horcados Rojos.La complexa meteorologia en aquell moment en aquesta zona del massís central dels Picos de Europa va fer que es mobilitzessin els serveis d'emergències de Cantàbria i Astúries per veure qui podia dur a terme el rescat.L'helicòpter del Govern de Cantàbria no va poder arribar a la zona per la boira, mentre que el d'Astúries va fer un primer acostament on hi havia l'home, però va haver de deixar el rescat i es va optar per l'evacuació per terra.El guarda de Cabaña Verónica va ser el que es va comunicar amb la metgessa de Protecció Civil, que era a la zona d'accés per Áliva a Picos de Europa des d'Espinama, als hivernals d'Igüedri, i va informar que l'home «no presentava constants vitals i tenia lesions incompatibles amb la vida».La millora de les condicions meteorològiques va fer que l'helicòpter del servei d'emergències d'Astúries pogués fer un segon intent de rescat i va deixar a la zona, a prop d'on era el cos, un metge i un rescatador.Tots dos es van dirigir a peu, per una zona de difícil accés amb una nevera, fins al cos del muntanyenc, on van confirmar la mort i van preparar l'evacuació del cadàver fins a l'arribada de més efectius.Tot i això, al final l'helicòpter no va poder fer el rescat i van ser els agents del Greim els que han portat el cos, fins a una zona accessible per a vehicles.L'equip de rescat del servei d'emergències d'Astúries s'ha quedat aquest vespre a Cabaña Verónica, per preparar l'operatiu d'evacuació dels quatre muntanyencs que anaven amb la víctima.