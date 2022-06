Texas: Mor un nen de 5 anys perquè la seva mare se'l va oblidar al cotxe per preparar una festa per a la seva filla

La dona va trigar entre 2 i 3 hores a adonar-se que el nen era al vehicle

Un nen de 5 anys ha mort aquest dilluns en un cotxe després de ser oblidat per la seva mare, que es preparava a la casa per a l'aniversari de la seva filla a Houston, Texas, segons comunica el mitjà estatunidenc CNN.Tant la mare com la filla van entrar a la casa amb pressa per a preparar-se per a la festa i van oblidar al nen en el vehicle, segons ha comunicat Ed González, el xèrif del comtat d'Harris.Les dues van trigar al voltant de 2 o 3 hores a acudir al cotxe per a treure del vehicle al nen, de qui s'havien oblidat per complet. Encara que falta per esclarir la causa de la defunció, aquest tràgic succés ocorre precisament quan Houston està registrant temperatures de fins a 38 graus, segons informa CNN Weather.En aquest sentit, la temperatura corporal dels nens augmenta molt més ràpid que la dels adults, de fet quan s'aconsegueixen els 40 graus poden patir un cop de calor.Els investigadors ara tracten d'esclarir el succeït. Les primeres perquisicions apunten al fet que el menor no estava familiaritzat amb el vehicle ja que era de lloguer, ja que la porta no tenia cap mena de bloqueig de seguretat.