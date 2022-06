Alacant: Detingut per matar a un home després de portar-lo penjat del mirall del camió durant tres quilòmetres

La víctima va intentar assaltar el camió i després d'un forcejament amb el conductor va quedar enganxat

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 56 anys que va circular durant gairebé tres quilòmetres a més de 100 quilòmetres per hora amb un home penjat d'un dels miralls retrovisors del camió al qual presumptament va abandonar malferit després de frenar de manera brusca i causar la seva caiguda.Els fets van ocórrer el passat 3 de juny, a les 5.48 hores del matí, quan diversos testimonis van avisar a la Guàrdia Civil que en la calçada d'una sortida de la A-31 a l'altura de Petrer (Alacant) es trobava tendit un home amb lesions molt greus, pel que sembla després de ser atropellat.Així, l'institut armat va trobar a la víctima a l'altura del quilòmetre 204 de l'autovia, sobre la calçada i al costat de les petjades d'una frenada produïda per uns pneumàtics.Els especialistes van comprovar que la frenada era recent, probablement d'escassos minuts previs a la crida que va alertar al 112 i van esbrinar que, després del cop, el vehicle s'havia donat a la fugida a gran velocitat abandonant a la víctima a la seva sort, sense auxiliar, de nit i en una zona d'escassa il·luminació.L'home, que va ser traslladat encara amb vida a l'Hospital General Universitari d'Alacant, va perdre la vida l'endemà de l'ocorregut. Durant la instrucció de les diligències, els investigadors van saber que es tractava d'un vehicle de grans dimensions i van posar la pista sobre una empresa de transports.Després de les recerques, els agents van comprovar que a l'altura del quilòmetre 201 de la A-31, mentre el camioner es trobava aturat fent un descans, un home havia intentat introduir-se en la cabina del camió per la força, moment en el qual el transportista va iniciar un forcejament amb ell.Per a evitar que es pugés al camió, va iniciar la marxa amb sentit a Alacant, però el vianant, ja amb el vehicle en marxa, es va enganxar des de l'exterior penjant-se del mirall retrovisor i secundant-se en els esglaons de pujada a la cabina va continuar en el seu intent d'introduir-se en l'habitacle.Vista la situació, el camioner va optar per sortir-se per la via de servei a l'altura de les Salinetas, on va frenar de manera brusca, aconseguint que es desenganxés l'home, que va caure violentament sobre la calçada i es va produir lesions de caràcter molt greu i que van ser la causa de la mort, segons la prova pericial.Així, el passat 10 de juny va ser detingut un home espanyol de 56 anys a què se li imputa un delicte d'homicidi per imprudència i un altre d'omissió del deure de socors a la víctima, un home de 40 anys.De moment, es desconeix el motiu pel qual l'atropellat va assaltar al conductor, si bé no existia relació prèvia entre ells, segons la Guàrdia Civil.