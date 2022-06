Tres detinguts per l'homicidi imprudent d'un home amb discapacitat

L'informe toxicològic del cos va revelar la presència d'una «gran quantitat d'alcohol» a l'organisme, que va ser la «causa preponderant de la mort»

Tres persones han estat detingudes a Mazaricos (La Corunya) i posades a disposició judicial com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure d'auxili d'un home amb discapacitat intel·lectual i que necessitava una protecció especial.Segons indica la Guàrdia Civil de la Corunya, la investigació va començar el mes de novembre passat, quan una veïna de la localitat va alertar de la presència d'un cadàver que no presentava signes de violència en una pista de terra, a prop del lloc d'Atan.L'informe toxicològic del cos va revelar la presència d'una «gran quantitat d'alcohol» a l'organisme, que va ser la «causa preponderant de la mort».La investigació va determinar que el jove havia sortit en perfecte estat de salut de casa seva al matí i que es va creuar amb tres més que tornaven en un vehicle d'una nit de festa, el van recollir i el van portar al domicili d'un.Un cop allà li van servir una gran quantitat de begudes alcohòliques d'alta graduació, que va beure de forma ingent i continuada, ja que la seva incapacitat li impedia ser conscient dels seus actes i les conseqüències que aquesta ingesta podria tenir, fins al punt de provocar un primer moment el seu esvaïment i posteriorment la seva mort, segons relata la Guàrdia Civil.Es desconeix si ja estava mort o moribund, però tot indica que instants després, incideix la benemèrita en el seu relat, i utilitzant el mateix vehicle, el cos va ser traslladat i llançat al lloc on posteriorment hauria estat trobat per la seva veïna.Els detinguts, juntament amb les actuacions realitzades i efectes confiscats, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció Número U de Muros (A Coruña).