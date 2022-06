El cadàver de l'home no presentava indicis de mort violenta, i la dona tenia una ferida al cap

La Policia Nacional investiga la mort d'un home de 61 anys el cadàver del qual va ser trobat en un domicili amb la seva mare, de 83, que presentava una ferida al cap, pel que sembla per una caiguda fortuïta, al terme municipal d'Alzira (València ).Segons han informat a Efe fonts de la Policia Nacional, va ser un familiar de l'home i la dona qui va alertar la Policia Local que no en tenia notícies des de feia diversos dies.Agents de la Policia Local es van traslladar, ahir cap a les 21.00 hores, a l'habitatge i al no rebre resposta de l'interior ni poder accedir al domicili van trucar als bombers.A l'interior de l'habitatge van trobar el cos sense vida de l'home, que no presentava indicis de mort violenta, i la dona amb una ferida al cap, pel que sembla una caiguda fortuïta.La Policia Nacional s?ha fet càrrec de la investigació i manté totes les hipòtesis obertes fins a conèixer el resultat de l?autòpsia que es practicarà al cadàver de l?home.