Actualitzada 18/06/2022 a les 12:04

La Guàrdia Civil de Gipuzkoa ha localitzat aquest dissabte el cadàver d'un jove immigrant al riu Bidasoa, que fa frontera entre Espanya i França, al terme municipal d'Irun (Guipúscoa), segons ha informat la Delegació del Govern al País Basc a través de les xarxes socials.Es tracta d'un jove de raça negra d'entre 20-25 anys el cos del qual ha estat trobat i tret de l'aigua per efectius de l'institut armat, a una zona del riu fronterer situada entre el pont internacional de Behobia i l'illa dels Faisans.Efectius de l'institut armat s'han fet càrrec de les diligències per a la identificació del jove mort, que portava posats uns pantalons curts i una samarreta tipus polo.El cadàver es troba a la zona de la Dana vieja de Behobia en espera del forense per procedir al seu aixecament, han indicat les mateixes fonts, que han precisat que «el bon estat» sembla indicar que ha mort per «ofegament» i «molt recent».La Guàrdia Civil continua «recorrent el riu aigües amunt» amb motos d'aigua i patrulles terrestres per les ribes a la recerca d'objectes personals i indicis que puguin aclarir les circumstàncies de la mort i ajudar a la identificació.El delegat del Govern a Euskadi, Denis Itxaso, ha lamentat, també aquest «nou drama humà» d'una persona migrant que «busca un lloc on desenvolupar una vida i topa amb la mort en una frontera al si d'Europa», segons ha publicat també a xarxes socials.Amb la víctima d'aquest dissabte són cinc els migrants en trànsit que han mort en poc més d'un any al Bidasoa, al municipi d'Irun, quan intentaven travessar el riu fronterer i prosseguir el viatge cap a França o altres països europeus.El 22 de maig del 2021 va morir ofegat Yaya Karamoko, de Costa d'Ivori, de 28 anys; Abdoulaye Coulibaly, de 18 anys i natural de Guinea Conakry, va perdre la vida el 8 d'agost; i el 20 de novembre passat va ser trobat un altre cadàver que no va ser identificat de manera oficial.El 30 de març de 2022 va ser trobat el cos d'un migrant subsaharià desaparegut 18 dies abans, quan tres es van endinsar en aigües del riu fronterer i només dos van assolir la riba del costat francès.