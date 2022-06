A presó un lladre per atracar dos bancs de Barcelona intimidant amb una arma de foc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 62 anys per presumptament atracar dos bancs al barri de Sant Andreu de Barcelona intimidant amb una arma de foc. En el primer dels robatoris –que es va produir a l'abril- el pispa va entrar a la sucursal bancària, va entregar una bossa de plàstic a un treballador i va exigir-li la quantitat de 6.000 euros. Davant la reiterada negativa de l'empleat, l'autor es va amagar l'arma a la cintura i va marxar corrents sense endur-se res. Vint dies més tard es van repetir els fets en una altra sucursal de la mateixa entitat bancària. En aquesta ocasió, el lladre va entrar directament a un despatx, va intimidar dos treballadors amb l'arma i va aconseguir un botí de 600 euros.

La Unitat Central d'Atracaments dels Mossos d'Esquadra va iniciar una investigació per identificar l'autor dels dos assalts. Fruit de les gestions, els agents van poder comprovar que en la fugida l'autor va llançar una jaqueta i una mascareta a la via pública, que utilitzava per no ser reconegut. El 9 de juny passat, els investigadors van poder identificar el lladre -amb antecedents per fets similars- i ubicar-lo al seu domicili. Va ser arrestat i acusat de dos robatoris amb violència i intimidació, un en grau de temptativa. Un cop passat a disposició judicial, el Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona va decretar el seu ingrés a presó provisional.