Madrid: Acusen un home d'extreure sang a gossos i gats fins a la mort per a vendre-la a clíniques veterinàries

Tenia una empresa al seu nom que es dedicava a la comercialització de sang a Madrid

Actualitzada 16/06/2022 a les 19:25

No consten registre, autorització ni llicència

La Fiscalia de l'àrea de Móstoles-Fuenlabrada (Madrid) ha presentat una querella contra un empresari que presumptament extreia sang de gossos i gats amb pràctiques «doloroses i cruels», fins a causar-los la mort, per a vendre-la després a clíniques veterinàries.Segons ha informat la Fiscalia Provincial de Madrid en un comunicat, s'investiga si els fets poden ser constitutius d'un delicte continuat relatiu a la protecció d'animals domèstics i un altre d'intrusisme professional.El querellat comptava amb unes instal·lacions en el municipi madrileny de Humanes on tenia als animals, fonamentalment gats i gossos. Aquí extreia als animals gran part o tot el seu volum sanguini, «sense aconseguir reposar-lo adequadament i fins a causar-los la mort amb una punció perforant cap a la regió del cor».Els cadàvers eren posteriorment incinerats en un crematori de Yuncos (Toledo), on, entre els mesos d'abril i maig de 2022, la Fiscalia ha comptabilitzat 60 cossos la mort dels quals es deu a l'extracció de sang: 27 gossos, 29 gats, tres conills i una fura.El propòsit d'aquestes pràctiques, relata el Ministeri Públic, era vendre la sang a clíniques veterinàries de la Comunitat de Madrid, a un preu de 80 euros per 400 mil·lilitres en el cas dels gossos; i 85 euros per 40 mil·lilitres si es tractava de sang de gat.Com la demanda va ser en augment, destaca la Fiscalia, va arribar a oferir els seus serveis d'hemoteràpia a tota Espanya i a altres països europeus com Itàlia, Bèlgica, França i Portugal.En la querella, el ministeri públic destaca que les pràctiques que usava causaven «un patiment innecessari» en els animals i suposaven aplicar l'eutanàsia «sense cap motiu emmarcat en la legislació vigent», una pràctica reservada als veterinaris professionals.Durant la recerca, es va confirmar que el querellat, L.M.V.F., figurava com a administrador únic de la mercantil Centre de Transfusions Veterinari S.L. i com a president de l'Associació d'Hematologia i Homeopatia Animal, encarregada de la certificació dels laboratoris d'hematologia i dels bancs de sang dels associats. No obstant això, no disposava del títol oficial de llicenciat o de grau en Veterinària.El centre va ser inaugurat en 2006 a fi de produir concentrats d'hematies i plasma que fins llavors només es podia fer en el Banc de Sang, encara que limitat a fer-ho sota la tutela de la Comunitat de Madrid.L'empresari també promocionava el centro en una pàgina web i es presentaven com un referent en la comercialització de sang animal, encara que no consta registre, ni autoritzacions, ni llicències a nom dita mercantil, per la qual cosa durant anys va exercir la seva activitat «en la més absoluta clandestinitat».