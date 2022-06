Apunyala una parella a Girona, colpeja una noia i es tira d'uns 6 metres per fugir

L'agressor, que té 42 anys, es troba ingressat a l'hospital Trueta i se l'acusa de temptativa d'homicidi i lesions

Actualitzada 17/06/2022 a les 10:58

Els Mossos han detingut un home de 42 anys per apunyalar una parella en un restaurant de Girona i ferir una noia. Els fets han tingut lloc aquest divendres, pels voltants de les quatre de la matinada, a l'interior del restaurant xinès «Drac Paradís» del carrer Indústria de Girona. Per motius que es desconeixen, l'agressor i les víctimes s'han discutit. Llavors, l'home ha clavat un ganivet d'uns 12 centímetres de fulla a l'esquena d'un altre home i també ha ferit a la cama una altra dona. A més, ha colpejat a la cara una altra noia. Quan la policia ha arribat al lloc, el detingut ha intentat fugir i s'ha precipitat des del primer pis de l'establiment. Es troba ingressat a l'hospital Trueta i se l'acusa de temptativa d'homicidi i lesions.L'apunyalament ha tingut lloc aquesta matinada, pels voltants de les quatre de la nit. Per motius que es desconeixen, l'agressor s'ha discutit amb un altre home. Tots dos es trobaven a l'interior del restaurant xinès 'Drac Paradís', situat al carrer Indústria de Girona.Ha estat aleshores quan el detingut ha agredit amb el ganivet l'altre home i una dona, i n'ha colpejada un altra. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat immediatament diverses dotacions policials. Quan els Mossos han arribat han localitzat l'home ferit, que tenia ganivetades a l'esquena, i l'altra dona (que presentava talls a la cama). La tercera víctima havia rebut un fort cop al nas.Després de l'agressió, el detingut -que encara anava armat amb el ganivet- s'ha refugiat a les plantes superiors del restaurant. Per intentar escapar de la policia, s'ha precipitat des del primer pis, d'una altura d'uns 6 metres. Una patrulla que havia anat a recolzar les altres que es trobaven a dins del restaurant se l'ha trobat estirat al terra mig inconscient.Al costat de l'agressor s'ha localitzat un ganivet de 12 centímetres de fulla, ple de sang. Segons informen els Mossos, tot apunta que l'agressor s'ha intentat despenjar des d'una de les finestres del restaurant.Els Mossos han detingut l'home, que té 42 anys, pels delictes de temptativa d'homicidi i lesions. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat els tres ferits i el detingut amb ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.El detingut resta sota custòdia policial al centre hospitalari en espera de la seva evolució.