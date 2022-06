Dos morts en saltar d'un pont de 30 metres a l'AP-7 a Sant Julià de Ramis quan fugien dels Mossos

Els finats circulaven a poca velocitat amb una furgoneta robada i han estat localitzats per una patrulla

Dues persones han mort aquesta matinada de diumenge després de saltar d'un pont de 30 metres a l'AP-7 a Sant Julià de Ramis (Gironès) quan fugien dels Mossos d'Esquadra.



La caiguda d'uns 30 metres ha estat mortal i els agents han localitzat els cossos sense vida dels dos homes, que encara no han pogut ser identificats. Els Mossos han obert una investigació, però sospiten que les dues víctimes podrien ser lladres dedicats a robar mercaderies a les àrees de servei de l'AP-7. L'autopista ha estat tallada durant una estona a la zona, en sentit nord, com a conseqüència del succés, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

El succés s'ha produït pels voltants de les 03.00 hores al quilòmetre 52,5 de l'AP-7, en un pont de gran alçada que salva el riu Terri. Minuts abans, una patrulla de Mossos havia localitzat una furgoneta que circulava a poca velocitat per l'àrea de servei del Gironès i ha comprovat que el vehicle constava com a robat.Els dos ocupants de la furgoneta s'han vist descoberts i han iniciat una fugida a gran velocitat per l'AP-7 que ha acabat al pont sobre el Terri. Els dos homes han deixat el vehicle a la banda dreta i han saltat per l'esquerra, en una zona de poca visibilitat.