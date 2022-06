Detingut un home a Banyoles després d'amenaçar la seva dona, fills i policies

Una hora i tres quarts després de l'alerta l'agressor ha baixat relaxat al carrer pel seu propi peu i ha estat detingut

Un home ha estat detingut aquest diumenge a Banyoles (Girona) després de tancar-se a casa seva i amenaçar de ferir la seva dona, els seus dos fills i els agents de la policia que han acudit al lloc, fet que al final no ha registrat ferits.Fonts dels Mossos han informat que, cap a les deu d'aquest matí, la dona del detingut ha trucat a la policia catalana per demanar ajuda perquè el seu marit, que estava «embogit» i havia consumit drogues, amenaçava de ferir-la a ella i els seus dos fills, amb qui la mare s'havia tancat en una habitació.Al lloc del succés, el pis familiar ubicat al carrer Càndid Corominas de Banyoles, s'han desplaçat diverses unitats de la Policia Local, de la unitat ARRO dels Mossos i un mediador de la policia catalana.En un moment de distracció, la porta de la vivenda ha quedat oberta, cosa que ha estat aprofitada per la dona per fugir de la casa amb els seus dos fills.L'home s'ha tancat llavors a la casa i, des del balcó, ha llançat al carrer una taula, lleixiu, salfumant, una navalla, i un matxet.Una hora i quaranta-cinc minuts després de l'alerta per aquest cas, l'home ha baixat relaxat al carrer pel seu propi peu, segons les mateixes fonts, moment que han aprofitat els agents de la Policia Local per procedir a detenir-lo acusat de desobediència i atemptat a l'autoritat, contra la qual havia proferit crits i amenaces.