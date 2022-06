Desarticulen xarxa que ocultava droga dins de llaunes de conserves a Màlaga

La Policia Nacional ha intervingut 211 quilos de cànnabis, 15 d'haixix, 10 d'heroïna i 125 grams de MDMA, a més d'una extensa logística per ocultar les substàncies

Actualitzada 12/06/2022 a les 12:28

La Policia Nacional ha detingut quatre persones per pertànyer presumptament a una xarxa criminal que ocultava droga dins de llaunes de conserves en una nau industrial del polígon Guadalhorce, a Màlaga.Als arrestats, d'entre 25 i 60 anys, se'ls acusa d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal i el jutge ha decretat presó per a dos, segons ha informat la policia en un comunicat.Els agents han intervingut 211 quilos de cànnabis, quinze d'haixix, deu d'heroïna i 125 grams de MDMA, a més d'una extensa logística per ocultar les substàncies, incloses una màquina enllaunadora i una altra d'envasat al buit.Els investigadors van rebre informació que en una nau del polígon Guadalhorce es produïen moviments, que semblaven estranys, amb anades i vingudes de persones a bord d'un furgó de càrrega, que estaven curts períodes de temps, amb la porta tancada, en un immoble sense aparent activitat comercial.A partir d'aquestes dades, els agents van començar les indagacions i van confirmar l'emmagatzematge de llaunes d'aliments a l'immoble.A més de la droga intervinguda, la Policia va detectar vuit palets de llaunes de tomàquet i tres d'envasos d'olives més, un carretó elevador, un dispositiu de localització GPS i diversos telèfons mòbils.La droga era ocultada a l'interior de llaunes de conserves o bé camuflada entre els mateixos productes alimentaris, per evitar ser detectada, i la transportaven per carretera a altres punts de la geografia nacional o fins i tot a tercers països.Els agents van detenir al dispositiu els dos principals investigats, de 25 i 30 anys, i se'ls va intervenir uns 10.000 euros en efectiu, i també va ser detinguts, per la seva presumpta implicació a la xarxa, un pare i la seva filla, que hi havia arrendat la nau i portaven l'operativa d'una empresa des d'allà.L'autoritat judicial ha dictat l'ingrés a la presó dels dos principals investigats i el cas el porta el Jutjat d'Instrucció número 9 de Màlaga.