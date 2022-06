L'home, que conduïa sota els efectes de les drogues, ha intentat creuar la línia de seguretat d'accés al complex policial

Un home de 41 anys ha estat detingut aquest dissabte pels Mossos després d'intentar irrompre amb un cotxe a la seu central de la policia catalana a Sabadell (Barcelona), han informat fonts del cos.El succés ha tingut lloc cap a dos quarts de sis de la tarda quan l'home, que conduïa sota els efectes de les drogues, ha intentat creuar la línia de seguretat d'accés al complex policial, on ha estat retingut pels agents.L'home ha estat detingut per atemptat contra l'autoritat i per conduir sota l'efecte de les drogues, mentre els Mossos investiguen les circumstàncies d'aquest succés, en què descarten un mòbil terrorista.