Desarticulen un grup criminal que robava catalitzadors a la demarcació de Tarragona i altres punts d'Espanya

La Guàrdia Civil deté tots membres de la banda i els imputa 150 furts i un delicte de tràfic de drogues

Actualitzada 09/06/2022 a les 19:31

La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que robava catalitzadors dels vehicles a la demarcació de Tarragona i en altres zones d'Espanya. En l'operatiu Catabul, els agents han localitzat 10.000 dispositius i s'han detingut els cinc membres de la banda, entre els quals el seu líder i el responsable de l'estructura logística.Els detinguts, d'entre 20 i 47 anys, tenen antecedents per fets similars. Se'ls imputa el delicte de pertinença a grup criminal, un altre contra la salut pública per tràfic de drogues i 150 delictes de furts, que els policies han quantificat que suposarien un perjudici econòmic de més de 170.000 euros. També s'han aixecat diverses actes administratives per exercir l'activitat de cria de cans sense autorització.