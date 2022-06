Oviedo: Multen uns pares que van decidir no dur el fill a l'escola durant la pandèmia

No estaven d'acord amb les mesures anticovid com les mascaretes o el gel hidroalcohòlic

El Jutjat penal número 2 d'Oviedo ha condemnat a sengles multes de 720 euros als pares d'un nen per no portar-lo al col·legi durant el curs passat al no estar d'acord amb l'ús de les màscares i els gels hidroalcohòlics, ni amb la mesura de distanciament social que es va establir en els centres per la pandèmia de la covid-19.El nen estava matriculat el passat curs en segon de Primària en un centre de Llanes, però va deixar d'anar a classe, per decisió dels pares, el 5 d'octubre, per la qual cosa es va perdre pràcticament el curs sencer.Els acusats van remetre diversos escrits i van mantenir entrevistes amb el director del centre escolar, al qual van comunicar que el seu fill no anava a acudir a les classes presencials, al·legant com a motiu la seva disconformitat amb l'ús de màscares i gels hidroalcohòlics, així com amb el distanciament social.El de març de 2021, els acusats van ser requerits expressa i personalment per la Fiscalia de Menors d'Oviedo perquè escolaritzessin al seu fill, sota prevenció d'incórrer en delicte.No obstant això, els acusats es van limitar a elaborar un programa educatiu personalitzat per al seu fill i a sol·licitar la seva homologació per la Conselleria d'Educació del Principat.La Fiscalia de Menors va dictar un decret el 14 d'abril de 2021 comunicant-los la falta de validesa del programa educatiu que havien elaborat i requerint-los de nou perquè escolaritzessin al seu fill, alguna cosa que no van fer.Després de la vista oral celebrada el passat 25 de maig, el Jutjat els ha imposat la pena sol·licitada per la Fiscalia per un delicte de desobediència.El Jutjat conclou que «concorren tots i cadascun dels elements configuradors del delicte de desobediència», com el mandat procedent de l'autoritat, «mitjançant el requeriment exprés i directe per part de la Fiscalia de Menors».També al·ludeix a la «consciència, voluntat i persistència» en l'actitud dels pares i «la gravetat de tal desobediència en atenció a la negativa contumaç d'escolarització conformement a la normativa vigent, afectant d'aquesta manera un bé jurídic d'especial transcendència cultural, social, i en definitiva, educativa».