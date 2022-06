Cantàbria: Dos anys de condemna per abusar de la seva filla de 15 anys

L'home no entrarà a la presó si paga 4.500 euros de responsabilitat civil

Actualitzada 06/06/2022 a les 13:44

L'acusat de realitzar tocaments en les parts íntimes de la seva filla de 15 anys ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de presó de dos anys.En la vista, celebrada de conformitat aquest dilluns en l'Audiència de Cantàbria, la defensa ha arribat a un acord amb la Fiscalia i acusació particular per a rebaixar-li la condemna, després d'abonar 1.500 euros a la víctima en concepte de danys morals.L'home ha reconegut els fets i, a més d'un atenuant per reparació del mal per l'abonament d'aquesta quantitat, se li ha aplicat una de drogoaddicció perquè estava sota la influència de les drogues en el moment dels fets.Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia i tal com ha reconegut l'acusat, es va ficar en el llit amb la seva filla i, «amb ànim de menyscabar la seva integritat moral i indemnitat sexual i satisfer el seu ànim libidinós, va començar a tocar-li per sota de la roba».«Encara que la menor li va posar la seva mà sobre la d'ell, no sols no va desistir de la seva obstinació, sinó que li va ficar la mà per dins dels pantalons i la roba interior», explica la Fiscalia.La mare de la menor va interposar denúncia per aquests fets a l'octubre de 2020 i se li va imposar una mesura cautelar d'allunyament i prohibició de comunicar amb la nena.A més de la pena de presó, l'home ha acceptat una pena d'allunyament i prohibició d'acostar-se a la seva filla durant quatre anys, altres quatre anys de llibertat vigilada, pèrdua de la pàtria potestat i inhabilitació especial per a professió o ofici amb menors durant cinc anys.La defensa ha demanat, amb caràcter accessori, la suspensió de la pena de presó, condicionada al fet que l'acusat aboni els 4.500 euros en concepte de responsabilitat civil que li falten.