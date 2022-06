Un cotxe amb vuit persones s'estimba per un desnivell després de saltar-se control a Granada

Els ocupants del vehicle han estat traslladades a l'Hospital de Motril

Actualitzada 05/06/2022 a les 11:20

Vuit persones, totes ocupants d'un vehicle, han estat traslladades a l'Hospital de Motril després de saltar-se un control de la Guàrdia Civil i estimbar-se per un desnivell d'uns 12 metres a la Costa de Granada.Segons han informat a EFE fonts de la Guàrdia Civil, cap a les 9 del matí un cotxe ocupat per vuit persones se saltava un control de trànsit instal·lat a la GR-4131, a l'altura de Vélez de Benaudalla (Granada), i després de perdre el control s'ha desplomat per un desnivell de 12 metres.Fins a la zona s'han desplaçat serveis sanitaris que han traslladat els ocupants a l'hospital de Motril.El conductor, un noi de 18 anys que conduïa sense carnet, ha donat positiu en drogues, segons les mateixes fonts.