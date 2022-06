Detingut a Lleida per apunyalar un home al coll

La baralla s'ha produït al barri de Pardinyes i l'arrestat està acusat d'un delicte d'intent d'homicidi

Actualitzada 05/06/2022 a les 11:46

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove per apunyalar un altre home al coll i deixar-lo ferit de gravetat en el transcurs d'una baralla a la capital de Ponent.La trifulga amb arma blanca es va produir cap a les 22.45 hores de divendres en un edifici del carrer Enginyer Cellers, al barri de Pardinyes.Segons les primeres informacions, una forta discussió entre agressor i víctima –que es coneixien i havien estat companys de pis- va anar pujant de to, fins que es va produir l'agressió amb arma blanca.La víctima va ser traslladada en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que l'atacant va ser localitzat i arrestat poc després per Mossos i Guàrdia Urbana de Lleida. Està acusat d'un delicte d'intent d'homicidi, lesions i danys.